"Приехали в располагу". ГБР изменило подозрение антикоррупционному активисту Шабунину

Виталий Шабунин (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Государственное бюро расследований вручило обновленное подозрение главе общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину. Традиционно, правоохранители не указывают имени фигуранта, но из деталей дела, а также из сообщения антикоррупционного активиста, следует, что речь идет именно о нем.

Кроме Шабунина, ГБР вручило командиру одной из воинских частей Киевской области новое подозрение в пособничестве в уклонении подчиненных от выполнения служебных обязанностей.

"По данным следствия, командир с нарушением установленных процедур направил военнослужащего в государственный орган, где тот не выполнял ни служебных обязанностей, ни функций учреждения. Вместо этого он проводил время по своему усмотрению в столице, передвигался по городу по личным делам и посещал заведения общественного питания. При этом получал денежное обеспечение и таким образом противоправно завладел государственными средствами на сумму более 224 000 гривен", - утверждают правоохранители (Шабунин был командирован в Национальное агентство по предотвращению коррупции с сентября 2022 по февраль 2023 года).

Новость дополняется...