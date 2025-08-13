"Приїхали в розполагу на Харківщину". ДБР змінило підозру антикорупційному активісту Шабуніну

Керівнику ЦПК інкримінують ті ж статті, що й раніше, але його екскомандиру вручили нову підозру

Віталій Шабунін (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Державне бюро розслідувань вручило оновлену підозру главі громадської організації "Центр протидії корупції", військовослужбовцю Віталію Шабуніну. Традиційно, правоохоронці не вказують імені фігуранта, але з деталей справи, а також з повідомлення антикорупційного активіста, слідує, що йдеться саме про нього.

Окрім Шабуніна, ДБР вручило командиру однієї з військових частин Київської області нову підозру – у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків служби.

"За даними слідства, командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. Разом з тим отримував грошове забезпечення і в такий спосіб протиправно заволодів державними коштами на понад 224 000 гривень", – стверджують правоохоронці (Шабунін мав відрядження до Національного агентства з запобігання корупції з вересня 2022 до лютого 2023 року).

Відтак, ДБР додатково інкримінувало командиру пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою, та зловживання службовим становищем. Найбільше можливе покарання – 10 років тюрми. Колишнім командиром Шабуніна є підполковник Віктор Юшко – він, як і активіст, своєї провини не визнає (деталі справи тут).

Відомство зазначає, що оскільки "обставини учинення злочину змінилися", то безпосередньо військовому, якому нібито сприяли в ухиленні від служби, також змінили підозру, але без зміни статтей.

"Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство. Розслідування триває", – пояснює ДБР.

Максимально Шабуніну загрожує 10 років ув'язнення.

"Зранку ДБР приїхало в мою розполагу на Харківщину з оновленою підозрою", – написав щодо оновленої підозри Шабунін до офіційної заяви правоохоронців.

Активіст зауважив, що в документі так і не з'явилося даних про нібито незаконне використання ним авто, переданого волонтерами (про цю машину правоохоронці повідомляли під час першого вручення підозри, але нової офіційної комунікації з цього приводу поки що немає).

У Центрі протидії корупції, як і раніше, стверджують, що ця справа нібито пов'язана з тиском з боку чинної влади.