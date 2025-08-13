"Приїхали в розполагу на Харківщину". ДБР змінило підозру антикорупційному активісту Шабуніну
Державне бюро розслідувань вручило оновлену підозру главі громадської організації "Центр протидії корупції", військовослужбовцю Віталію Шабуніну. Традиційно, правоохоронці не вказують імені фігуранта, але з деталей справи, а також з повідомлення антикорупційного активіста, слідує, що йдеться саме про нього.
Окрім Шабуніна, ДБР вручило командиру однієї з військових частин Київської області нову підозру – у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків служби.
"За даними слідства, командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. Разом з тим отримував грошове забезпечення і в такий спосіб протиправно заволодів державними коштами на понад 224 000 гривень", – стверджують правоохоронці (Шабунін мав відрядження до Національного агентства з запобігання корупції з вересня 2022 до лютого 2023 року).
Відтак, ДБР додатково інкримінувало командиру пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою, та зловживання службовим становищем. Найбільше можливе покарання – 10 років тюрми. Колишнім командиром Шабуніна є підполковник Віктор Юшко – він, як і активіст, своєї провини не визнає (деталі справи тут).
Відомство зазначає, що оскільки "обставини учинення злочину змінилися", то безпосередньо військовому, якому нібито сприяли в ухиленні від служби, також змінили підозру, але без зміни статтей.
"Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство. Розслідування триває", – пояснює ДБР.
Максимально Шабуніну загрожує 10 років ув'язнення.
"Зранку ДБР приїхало в мою розполагу на Харківщину з оновленою підозрою", – написав щодо оновленої підозри Шабунін до офіційної заяви правоохоронців.
Активіст зауважив, що в документі так і не з'явилося даних про нібито незаконне використання ним авто, переданого волонтерами (про цю машину правоохоронці повідомляли під час першого вручення підозри, але нової офіційної комунікації з цього приводу поки що немає).
У Центрі протидії корупції, як і раніше, стверджують, що ця справа нібито пов'язана з тиском з боку чинної влади.
- У середині липня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Шабуніну – особисте зобов'язання.
Коментарі (0)