ГБР не нашло оснований для подозрения Шабунину по использованию военного авто

Виталий Шабунин (Фото: Facebook-аккаунт активиста)

Государственное бюро расследований завершило следствие в отношении военного за уклонение от военной службы, в то же время правоохранители не нашли оснований для объявления ему о подозрении относительно использования транспортного средства, предназначенного для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГБР. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о главе общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталии Шабунине.

По версии следствия, Шабунин систематически уклонялся от прохождения военной службы при содействии командира воинской части. Расследование производства завершено. После ознакомления с материалами дела стороной защиты обвинительный акт будет передан в суд.

В ГБР добавили, что также в ходе следствия проверялись обстоятельства использования Шабуниным транспортного средства, предназначенного для нужд ВСУ. По результатам следствия оснований для объявления ему о подозрении не найдено.

Кроме того, 14 августа ему вернули электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту жительства. Решение о возвращении было принято после всех необходимых процессуальных действий.

По данным правоохранителей, Шабунин, мобилизовавшись в 2022 году, в течение длительного времени якобы не являлся на месте службы и под видом командировок находился в гражданских учреждениях, не входящих в состав Сил обороны. Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного довольствия, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части. Такими действиями он нанес государству ущерб более чем на 224 000 грн.

ГБР напомнило, что в этом же уголовном производстве сообщено о подозрении и командиру, способствовавшему военнослужащему в уклонении от службы. Ему инкриминировано пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением.

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

