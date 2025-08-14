ДБР не знайшло підстав для підозри Шабуніну щодо використання військового авто

Віталій Шабунін (Фото: Facebook-акаунт активіста)

Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо військового за ухилення від військової служби, водночас правоохоронці не знайшли підстав для оголошення йому про підозру щодо використання транспортного засобу, призначеного для Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба ДБР. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про главу громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.

За версією слідства, Шабунін систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини. Розслідування провадження завершено. Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, обвинувальний акт буде передано до суду.

В ДБР додали, що також в ході слідства перевірялися обставини використання Шабуніним транспортного засобу, призначеного для потреб ЗСУ. За результатами слідства підстав для повідомлення йому про підозру не знайдено.

Крім того, 14 серпня йому повернули електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем проживання. Рішення про повернення було ухвалене після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

За даними правоохоронців, Шабунін, мобілізувавшись у 2022 році, упродовж тривалого часу нібито не з’являвся до місця служби та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення, попри фактичну відсутність у військовій частині. Такими діями він завдав державі збитків на понад 224 000 грн.

ДБР нагадало, що у цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру і командиру, який сприяв військовослужбовцю в ухиленні від військової служби. Йому інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем.

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Фото: ДБР

Фото: ДБР