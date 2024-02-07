Віталій Шабунін, голова правління громадської організації "Центр протидії корупції", вважає, що питання розв'язання проблеми із корупцією у ТЦК лежить у законі про військові реєстри. За допомогою цього реєстру вирішувати, хто потрапляє у список призовників, а хто ні, буде не військком, а відповідна програма, а це, своєю чергою, зменшить вплив "людського фактора". Про це він розповів у інтерв'ю для LIGA.net.

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Шабунін зазначив, що у "топтемі мобілізація" було два закони: про мобілізацію та військові реєстри, з яких лише останній "ледве пройшов через парламент".

"Закон про мобілізацію – закон про те, які категорії громадян держава призиває, але воює не категорія, а Шабунін Віталій, а закон про військові реєстри дозволяє сформувати перелік оцих "Шабуніних", які мають бути мобілізовані", – зазначив він та акцентував, що в цей момент з'являється вид корупції: "потрапляєш в список чи не потрапляєш".

"Ти потрапив у список – тебе призивають завтра, післязавтра, через три тижні, через вісім тижнів. Оце дві ключові історії. Тільки ти забираєш з них людський фактор – що військком буде продавати?" – наголосив він.

Шабунін звернув увагу на те, що важлива синхронізація між реєстрами виборців, міграційної служби та демографічним реєстром. За його словами, тоді не військком вирішує, "кого бачить, а кого не бачить", а програма формує, кого призвуть.

Шабунін зазначив, що через це так важливо було не зіпсувати законопроєкт про військові реєстри, однак він зауважив, що його все-таки зіпсували.

"Я щиро вірю, що Міноборони сяде в шпагат й знайде можливість підлатати створені депутатами дірки своїми внутрішніми процедурами. Можна нескінченно змінювати воєнкомів, але поки ти не мінімізуєш їхній вплив на те, кого призивають, – там завжди буде корупція", – підсумував він.

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Законопроєкт про єдиний реєстр військовослужбовців ухвалили 8 листопада 2023 року в першому читанні.

16 січня 2024 року Міноборони повідомило про те, що цей документ найближчим часом остаточно розглянуть у сесійній залі Ради, тоді ж проєкт закону назвали критично важливим для обороноздатності України.

Того ж дня Верховна Рада України в цілому ухвалила закон №10062, який стосується цифровізації Збройних Сил України. Він надасть Міністерству оборони можливість посилити кіберзахист, а також створити єдиний реєстр військовослужбовців ЗСУ.

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