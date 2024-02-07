Виталий Шабунин, председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции", считает, что вопрос решения проблемы с коррупцией в ТЦК лежит в законе о военных реестрах. С помощью этого реестра решать, кто попадает в список призывников, а кто нет, будет не военкомат, а соответствующая программа, а это, в свою очередь, уменьшит влияние "человеческого фактора". Об этом он рассказал в интервью для LIGA.net.

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Шабунин отметил, что в "топ-теме мобилизация" было два закона: о мобилизации и военных реестрах, из которых только последний "еле прошел через парламент".

"Закон о мобилизации – закон о том, какие категории граждан государство призывает, но воюет не категория, а Шабунин Виталий, а закон о военных реестрах позволяет сформировать перечень этих "Шабуниных", которые должны быть мобилизованы", – отметил он и акцентировал, что в этот момент появляется вид коррупции: "попадаешь в список или не попадаешь".

"Ты попал в список – тебя призывают завтра, послезавтра, через три недели, через восемь недель. Вот две ключевые истории. Только ты забираешь из них человеческий фактор – что военкомат будет продавать?" – подчеркнул он.

Шабунин обратил внимание на то, что важна синхронизация между реестрами избирателей, миграционной службы и демографическим реестром. По его словам, тогда не военкомат решает, "кого видит, а кого не видит", а программа формирует, кого призовут.

Шабунин отметил, что поэтому так важно было не испортить законопроект о военных реестрах, однако он отметил, что его все-таки испортили.

"Я искренне верю, что Минобороны сядет в шпагат и найдет возможность подлатать созданные депутатами дыры своими внутренними процедурами. Можно бесконечно менять военкомов, но пока ты не минимизируешь их влияние на то, кого призывают, – там всегда будет коррупция", – подытожил он.

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Законопроект о едином реестре военнослужащих был принят 8 ноября 2023 года в первом чтении.

16 января 2024 года Минобороны сообщило о том, что этот документ в ближайшее время окончательно будет рассмотрен в сессионном зале Совета, тогда же проект закона назвали критически важным для обороноспособности Украины.

В тот же день Верховная Рада Украины в целом приняла закон №10062, касающийся цифровизации Вооруженных Сил Украины. Он предоставит Министерству обороны возможность усилить киберзащиту, а также создать единый реестр военнослужащих ВСУ.

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