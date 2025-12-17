Шабунін заявив, що правоохоронці злили його інтимні фото. У генпрокурора заперечують, ДБР перевірить

Офіс генпрокурора та ДБР прокоментували заяву співзасновника Центру протидії корупції щодо публікації його інтимних фото у Telegram

Віталій Шабунін (Фото: Анна Чуданова / LIGA.net)

Глава правління та співзасновник громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін стверджує, що Офіс генерального прокурора та Держбюро розслідувань "злили" у Telegram-канали його інтимні фото. У генпрокурора сказали LIGA.net, що "не мають жодного відношення" до ситуації, а ДБР, яке вело слідство щодо активіста, пообіцяло провести перевірку.

Увечері 16 грудня Шабунін заявив, що злиті фото були взяті з телефону, який був вилучений правоохоронцями під час обшуку.

Активіст пов'язує "злив" зі створенням його організацією сайту з переліком осіб, які, за твердженням ЦПК, причетні до позбавлення незалежності Національного антикорупційного бюро та Cпеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Шабунін стверджує, що до "зливу" нібито причетні глава ДБР Олексій Сухачов та генеральний прокурор Руслан Кравченко: "Мушу визнати, що публікація інтимних фото з вилученого при обшуку телефона – це нове дно, яке [президент] Зеленський пробив разом зі своїми силовиками".

"Органи прокуратури не мають жодного відношення до поширення фотоматеріалів громадського активіста в публічному просторі. Дотримання таємниці досудового розслідування є обов’язком усіх учасників кримінального провадження. Будь-які спроби маніпуляції із матеріалами слідства є неприпустимими", – сказали LIGA.net в Офісі генпрокурора.

Там заявили, що якщо будуть встановлені факти неправомірного використання матеріалів слідства, то таким діям дадуть належну правову оцінку.

Також, додали в ОГП, якщо поширення цих фото не має відношення до матеріалів кримінальної справи щодо активіста і є наслідком порушення недоторканності приватного життя, то розслідувати такі факти можуть лише на підставі заяви потерпілого. В Офісі генпрокурора акцентували, що до них поки що не надходили будь-які звернення або заяви з цього приводу.

"Водночас публічні спроби безпідставно пов’язати органи прокуратури з несанкціонованим поширенням інформації з матеріалів кримінального провадження не ґрунтуються на фактах та мають ознаки умисної дискредитації інституції. Прокуратура не бере участі в інформаційних кампаніях і не коментує припущення", – підсумували у відомстві.

Тим часом ДБР заявило, що "ретельно перевірить" працівників, дотичних до "приватної інформації, що стосується одного із фігурантів кримінального провадження".

Відомство заявило, що якщо буде встановлено причетність працівників Бюро до цього інциденту, то буде "вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності".