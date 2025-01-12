Зеленский предложил отправить 150 украинских пожарных в Калифорнию, охваченную пожарами
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить 150 украинских спасателей, привлекая их к тушению пожаров в Калифорнии, США, сообщил в вечернем видеообращении.
"Поручил сегодня министру внутренних дел Украины и нашим дипломатам подготовить возможность участия наших спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии", – сказал он.
По словам Зеленского, там "очень трудная ситуация", и украинские спасатели могли бы помочь спасти жизнь.
"Сейчас это прорабатывается, соответствующими каналами мы предложили нашу помощь американской стороне. 150 наших пожарных уже подготовлены", – подытожил он.
- На днях в западной части Лос-Анджелеса, Калифорнии, вспыхнули лесные пожары.
- По состоянию на 12 января известно о 13 погибших и более 10 000 уничтоженных постройках.