Зеленский предложил отправить 150 украинских пожарных в Калифорнию, охваченную пожарами

По словам президента, там "очень тяжелая ситуация", и украинские спасатели могли бы помочь спасти жизнь

Вертолет спасательной службы США гасит пожары в Калифорнии (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить 150 украинских спасателей, привлекая их к тушению пожаров в Калифорнии, США, сообщил в вечернем видеообращении.

"Поручил сегодня министру внутренних дел Украины и нашим дипломатам подготовить возможность участия наших спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии", – сказал он.

По словам Зеленского, там "очень трудная ситуация", и украинские спасатели могли бы помочь спасти жизнь.

"Сейчас это прорабатывается, соответствующими каналами мы предложили нашу помощь американской стороне. 150 наших пожарных уже подготовлены", – подытожил он.