Зеленський запропонував відправити 150 українських пожежників до Каліфорнії, охопленої пожежами

За словами президента, там "дуже важка ситуація", і українські рятувальники могли б допомогти врятувати життя

Вертоліт рятувальної служби США гасить пожежі у Каліфорнії (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати 150 українських рятувальників, залучивши їх до гасіння пожеж у Каліфорнії, США. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України і нашим дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії", – сказав він.

За словами Зеленського, там "дуже важка ситуація", і українські рятувальники могли б допомогти врятувати життя.

"Зараз це опрацьовується, відповідними каналами ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників уже підготовлені", – підсумував він.