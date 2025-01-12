Зеленський запропонував відправити 150 українських пожежників до Каліфорнії, охопленої пожежами
Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати 150 українських рятувальників, залучивши їх до гасіння пожеж у Каліфорнії, США. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України і нашим дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії", – сказав він.
За словами Зеленського, там "дуже важка ситуація", і українські рятувальники могли б допомогти врятувати життя.
"Зараз це опрацьовується, відповідними каналами ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників уже підготовлені", – підсумував він.
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