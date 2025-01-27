Зеленский прибыл в Польшу, где примет участие в чествовании памяти жертв Аушвица

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 27 января прибыл в Польшу, где примет участие в торжествах по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц. Об этом журналистам сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

Отмечается, что в программе визита также двусторонние встречи, в частности с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По данным портала wPolse, в Польшу на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц прибудут и другие мировые лидеры, среди которых король Великобритании Чарльз III. Для него это станет первым зарубежным визитом в этом году.

В то же время некоторые чиновники решили не посещать событие. Среди них, например, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Это связано с ордерами на арест, выданными Международным уголовным судом против Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта в ноябре прошлого года.

27 января 2025 года Зеленский сообщил, что вместе с раввинами, представителями дипломатического корпуса и своей командой почтил память мужчин и женщин, взрослых и детей — миллионов, убитых во время Холокоста.