Зеленський прибув до Польщі, де візьме участь у вшануванні пам'яті жертв Аушвіца

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 27 січня прибув до Польщі, де візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц. Про це журналістам повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

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Зазначається, що у програмі візиту також двосторонні зустрічі, зокрема з президентом Євроради Антоніу Коштою та президентом Франції Емманюелем Макроном.

За даними порталу wPolse, до Польщі на річницю звільнення концтабору Аушвіц прибудуть й інші світові лідери, серед яких король Великої Британії Чарльз III. Для нього це стане першим закордонним візитом у цьому році.

Водночас деякі високопосадовці вирішили не відвідувати подію. Серед них, наприклад, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Це пов'язано з ордерами на арешт, виданими Міжнародним кримінальним судом проти Нетаньягу та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта у листопаді минулого року.

27 січня 2025 року Зеленський повідомив, що разом з рабинами, представниками дипломатичного корпусу та своєю командою вшанував памʼять чоловіків і жінок, дорослих і дітей — мільйонів, убитих під час Голокосту.