Зеленский ввел в действие санкции против 15 российских музейщиков
Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против 15 руководителей российских музеев. Об этом говорится в указе №580/2025, опубликованном на сайте президента.
Уполномоченный президента по санкциям Владислав Власюк объяснил украинским медиа, что пакет "Музейщики" включает 15 руководителей российских музеев, которые проводят выставки, прославляющие агрессию России, и пытаются интегрировать захваченные украинские музеи в систему государства-агрессора.
Например, Юлия Купина, директор Русского этнографического музея, открывала выставку "Многонациональная Россия" во временно оккупированном Бердянске, в которую включены экспонаты из украинских музеев.
Еще двое фигурантов пакета Артем Силкин и Галина Алексеева баллотируются в руководящие органы Международного совета музеев (ICOM), и их присутствие там абсолютно недопустимо.
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