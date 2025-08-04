Зеленский ввел в действие санкции против 15 российских музейщиков

Президент ввел санкции против 15 руководителей российских музеев, которые организуют присвоение украинских культурных ценностей

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против 15 руководителей российских музеев. Об этом говорится в указе №580/2025, опубликованном на сайте президента.

Уполномоченный президента по санкциям Владислав Власюк объяснил украинским медиа, что пакет "Музейщики" включает 15 руководителей российских музеев, которые проводят выставки, прославляющие агрессию России, и пытаются интегрировать захваченные украинские музеи в систему государства-агрессора.

Например, Юлия Купина, директор Русского этнографического музея, открывала выставку "Многонациональная Россия" во временно оккупированном Бердянске, в которую включены экспонаты из украинских музеев.

Еще двое фигурантов пакета Артем Силкин и Галина Алексеева баллотируются в руководящие органы Международного совета музеев (ICOM), и их присутствие там абсолютно недопустимо.