Зеленський увів у дію санкції проти 15 російських музейників

Президент увів санкції проти 15 керівників російських музеїв, які організовують привласнення українських культурних цінностей

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленский увів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони проти 15 керівників російських музеїв. Про це йдеться в указі №580/2025, опублікованому на сайті президента.

Уповноважений президента щодо санкцій Владислав Власюк пояснив українським медіа, що пакет "Музейники" охоплює 15 керівників російських музеїв, які проводять виставки, що прославляють агресію Росії, і намагаються інтегрувати захоплені українські музеї у систему держави-агресорки.

Наприклад, Юлія Купіна, директор Російського етнографічного музею, відкривала виставку "Багатонаціональна Росія" в тимчасово окупованому Бердянську, до якої внесено експонати з українських музеїв.

Ще двоє фігурантів пакета Артем Сілкін і Галина Алексєєва балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM), і їхня присутність там є абсолютно неприпустимою.