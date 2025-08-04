Зеленський увів у дію санкції проти 15 російських музейників
Президент Володимир Зеленский увів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони проти 15 керівників російських музеїв. Про це йдеться в указі №580/2025, опублікованому на сайті президента.
Уповноважений президента щодо санкцій Владислав Власюк пояснив українським медіа, що пакет "Музейники" охоплює 15 керівників російських музеїв, які проводять виставки, що прославляють агресію Росії, і намагаються інтегрувати захоплені українські музеї у систему держави-агресорки.
Наприклад, Юлія Купіна, директор Російського етнографічного музею, відкривала виставку "Багатонаціональна Росія" в тимчасово окупованому Бердянську, до якої внесено експонати з українських музеїв.
Ще двоє фігурантів пакета Артем Сілкін і Галина Алексєєва балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM), і їхня присутність там є абсолютно неприпустимою.
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