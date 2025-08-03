Зеленський запровадив нові санкції РНБО проти тіньового флоту РФ

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленский увів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони стосовно капітанів та компаній тіньового флоту Росії. Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави.

"Сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет уже сьогодні застосований. Санкції проти капітанів російського тіньового флоту, і будемо синхронізовувати все це – всі ці пакети – з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій", - розповів президент у вечірньому зверненні.

Також президент погодив на наступний тиждень введення українських санкцій, аби синхронізувати їх з обмеженнями, які вже запровадили партнери.

У першому додатку до санкцій 94 капітани тіньового флоту Москви: переважна більшість, 85 осіб, - росіяни, але також є чотири китайці, два грузини та по одному громадянину Ірану, Пакистану, М'янми, Бангладеш та Індії.

Уповноважений президента по санкціях Владислав Власюк пояснив журналістам, що ці капітани перевозили російську нафту в обхід цінової стелі.

"Наприклад, громадянин М’янми Со Хлаїн Він — капітан танкера JUN MA (під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та Австралії), що здійснив понад 40 рейсів із російських портів до Китаю, Індії та Туреччини", - розповів чиновник.

За його словами, персональні обмеження проти таких капітанів "зроблять участь у санкційних схемах токсичною та закриють їм доступ до цивілізованого світу".

Другий список містить п'ять компаній з реєстрацією у РФ - вони є операторами цього флоту окупантів, пояснив Власюк.

Обмеження щодо капітанів та кампаній запроваджені на 10 років.

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