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Зеленский 20 мая проведет большую пресс-конференцию по итогам двух лет президентства

17.05.2021, 12:59
Зеленский 20 мая проведет большую пресс-конференцию по итогам двух лет президентства - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
20 мая состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам первых двух лет его каденции. Об этом в комментарии LIGA.net сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.  
"Формат, возможные ограничения в связи с тем же ковидом прорабатываются прямо сейчас и будут официально озвучены в самое ближайшее время, когда определим все детали", – отметил он.
По словам Подоляка, это будет достаточно "большой и подробный разговор", на котором, среди прочего, Зеленский обсудит решения, которые должны быть приняты на протяжение третьего года.
Станислав Стороженко, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский пресс-конференция оп михаил подоляк
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