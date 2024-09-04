Зеленский: Абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются

Президент анонсировал важные решения в течение сентября на фронте и не только

Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прокомментировал ситуацию на фронте, в том числе и в Курской области. По его словам, выполняются все задуманные задачи.

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Глава государства заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Обсудили ситуацию на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях. Отдельной темой была операция ВСУ в Курской области.

"Очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются <...> По состоянию на данный момент эта наша операция продолжает быть наибольшим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению", - сказал президент.

Также он добавил, что текущая неделя и сентябрь в целом должны стать результативными для Украины. В первую очередь это касается ПВО, восстановления и возможностей на фронте. Президент подчеркнул, что готовятся "содержательные вещи".

"Мы готовим важные встречи с партнерами. То, что может и должно укрепить наши позиции – не только Украины, но и всех нас в Европе, всех нас в мире, стремящихся к реальному завершению этой войны и реальной совместной работе, чтобы безопасность больше никогда не разрушалась", – добавил Зеленский.

Выяснилось, что больше 40% населения России плохо осведомлены о боях в Курской области.

2 сентября Зеленский рассказал, что на российской территории удалось взять в плен свыше 600 россиян.

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