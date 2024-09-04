Зеленський: Абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються

Президент анонсував важливі рішення протягом вересня на фронті й не тільки

Українські військові (Фото: Генштаб ЗСУ)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні прокоментував ситуацію на фронті, зокрема й у Курській області. За його словами, виконуються усі задумані завдання.

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Глава держави заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського. Обговорили ситуацію на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямах. Окремою темою була операція ЗСУ у Курській області.

"Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються <...> Станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку", - сказав президент.

Також він додав, що поточний тиждень та вересень загалом мають стати результативними для України. Насамперед це стосується ППО, відновлення та можливостей на фронті. Президент наголосив, що готуються "змістовні речі".

"Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась", – додав Зеленський.

З'ясувалося, що понад 40% населення Росії погано обізнані про бої в Курській області.

2 вересня Зеленський розповів, що на російській території вдалося взяти в полон понад 600 росіян.

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