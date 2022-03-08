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Зеленский: Американские военные с радостью сбивали бы российские ракеты по Украине

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 17:17
Зеленский: Американские военные с радостью сбивали бы российские ракеты по Украине - Фото
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Американские военные с радостью бы сбивали российские ракеты, которые страна-оккупант запускает по территории Украины. Об этом и о многом другом президент Владимир Зеленский говорил в интервью с ведущим программы ABC World News Tonight.

Ниже – его ответы тезисно.

→ Относительно бесполетной зоны и/или тяжелых систем ПВО. Я уверен, что храбрые американские солдаты, зная, что, сбивая российские ракеты, они спасают жизнь студентов, делали это без колебаний.

→ Сегодня война здесь, а завтра будет в Литве, потом в Польше, потом в Германии. США далеко, но за последние дни у меня ощущение, что они ближе к нам.

→ Проблема в том, что на одного украинского солдата у нас 10 российских, а на один украинский танк – 50 российских. Но мы их уничтожаем, и эта бездна сокращается. Вопрос – как долго мы сможем стоять?

→ Относительно НАТО я охладел... уже давно, после того, как мы поняли, что НАТО не готова принимать Украину. Североатлантический союз боится конфронтации с Россией. Мы не хотим быть страной, которая выпрашивает что-нибудь на коленях.

→ Мне предлагали выехать из Украины. Несколько групп спецназа были направлены, чтобы убить меня и мою семью. Я сказал "нет".

→ Российская "денацификация Украины" – это уничтожение нации. Это происходило в истории многократно и заканчивалось очень плохо. "Денацификация" в этих случаях является чистым нацизмом, уничтожающим нацию Украины. То же произошло в 1940-х годах с Германией. Они денацифицировали еврейский народ, а сейчас Россия делает то же самое. Я в шоке. Я даже не знал, что в нынешнем мире можно делать такие вещи.

→ Относительно ОРДЛО. Мы могли бы вести переговоры и найти компромисс по поводу того, как эти "республики" будут дальше жить. Но что важно для меня, это люди на этих территориях, хотят ли они быть частью Украины и кто в Украине скажет, что он хочет, чтобы эти территории были с нами.

→ Что должно быть сделано, это чтобы президент Путин начал диалог, чтобы вышел из информационного пузыря. Он получает информацию, и мы не знаем, насколько  реалистична эта информация. Похоже, что ему просто замыливают глаза.

→ Мы готовы к диалогу, но не готовы к капитуляции.

→ Я не знаю, что сказать (простым американцам). Большое спасибо. Знаете, американцы всегда говорят о свободе и знают, что это такое. Поддержите нас и не только словами, но и прямыми и конкретными шагами.

→ Я бы хотел, чтобы конец был таким, как у вас в американских фильмах. Хэппи энд для нашей страны.

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский интервью
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