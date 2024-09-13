Зеленский: ATACMS в том виде, в каком есть у нас сегодня, ни к чему

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Баллистические ракеты ATACMS, которые Украина получает от США, пока "ни к чему", потому что союзники до сих пор не дали разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на XХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

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"ATACMS в том виде, в котором есть у нас сегодня, ни к чему. Если ты не можешь их использовать по их (россиян. – Ред.) военным базам и военным площадкам, где есть вертолеты или самолеты", — сказал президент.

Он добавил, что существует также большое ограничение применения ATACMS, потому что их мало.

Президент также подчеркнул, что в начале поставок Украине HIMARS эти реактивные системы залпового огня очень помогали.

"Я благодарен США за HIMARS. Но в начале поставок, в начале применения HIMARS их было в три раза больше в месяц, чем сейчас", — сказал Зеленский.

Он добавил, что во время полномасштабной войны нужно увеличивать производство и снабжение, но Украина не может давить на США.

"Если мы говорим о HIMARS, ATACMS и других средствах, которые способны метко сбивать [цели] и уничтожать врага, то нам нужно не ограничивать количество, а увеличивать производство", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что в США и Европе сейчас есть предприятия, которые увеличивают производство, но все еще этого недостаточно, чтобы укомплектовать бойцов ВСУ.