Зеленський: ATACMS у тому вигляді, в якому є у нас сьогодні, ні до чого

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Балістичні ракети ATACMS, які Україна отримує від США, наразі "ні до чого", тому що союзники досі не дали дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ. Про це заявив президент Володимир Зеленський на XХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

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"ATACMS у тому виді, в якому є у нас сьогодні, ні до чого. Якщо ти не можеш їх використовувати по їх (росіян. – Ред.) військових базах та військових майданчиках, де є гелікоптери або літаки", – сказав президент.

Він зазначив, що існує також велике обмеження щодо застосування ATACMS, тому що їх мало.

Також президент наголосив, що на початку постачань Україні HIMARS ці реактивні системи залпового вогню дуже допомагали.

"Я дякую США за HIMARS. Але на початку постачання, на початку застосування HIMARS їх було в три рази більше на місяць, ніж зараз", – сказав Зеленський.

Він додав, що під час повномасштабної війни треба збільшувати виробництво та постачання, але Україна не може тиснути на США.

"Якщо ми говоримо про HIMARS, ATACMS та інші засоби, які спроможні влучно збивати [цілі] та нищити ворога, то нам потрібно не обмежувати кількість, а збільшувати виробництво", – підкреслив президент.

Зеленський додав, що в США і Європі наразі є підприємства, які збільшують виробництво, але все ще цього недостатньо, щоб укомплектувати бійців ЗСУ.