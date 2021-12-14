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Зеленский дал Героя Украины посмертно онкологу, спасавшему ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 20:03
Зеленский дал Героя Украины посмертно онкологу, спасавшему ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС - Фото
Леонид Киндзельский (Фото - Национальный институт рака)

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины врачу-онкологу Леониду Киндзельскому, который спас многих ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Указ о присвоении звания Киндзельскому Зеленский подписал сегодня, 14 декабря.

"Благодаря этому выдающемуся врачу и ученому были спасены многие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, в том числе получившие смертельную дозу облучения. Его очень хорошо знают чернобыльцы, но не очень хорошо о нем знают украинцы", – сказал Зеленский.

СПРАВКА. Леонид Киндзельский был главным радиологом Минздрава  УССР в 1978-1986 годах и активно участвовал в лечении пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Из 115 человек с диагнозом "острая лучевая болезнь", которые прошли через руки украинского профессора, умер только один. Сам он тоже получил облучение при исполнении служебных обязанностей и много лет болел, но продолжал активно работать.

Киндзельский делал операции по методике Жоржа Мате: подсаживал донорский костный мозг внутривенно, не убивая собственный костный мозг пострадавшего. Также производилась десорбция костного мозга. Однако советские власти запретили Киндзельскому продолжать эту практику и уволили его с должности главного радиолога УССР.

  • Как Чернобыль повлиял на генетическое здоровье человека: опубликовано два исследования.
  • Засекреченные после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году документы из архива КГБ СССР: подборка сканов.

Читайте также: Убийственная ложь об аварии на ЧАЭС от первых лиц СССР

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский онколог чаэс врач указ чернобыль герой украины
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