Зеленский дал почетные названия воинским частям: там исторические личности и современник
Пять в/ч получили наименования "для восстановления исторических традиций", а также за боевые заслуги, образцовую службу и другие показатели
Пять воинских частей получили почетные именные названия. Соответствующие указы задним числом опубликовала пресс-служба Офиса президента по случаю прошедшего вчера Дня защитника Украины.
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Вот эти в/ч:
– 43-я отдельная артиллерийская бригада им. гетмана Тараса Трясила Сухопутных войск ВСУ;
Трясило (Тарас Федорович) – атаман крымскотатарского происхождения, реформатор Запорожского казачества (усилил роль кавалерии). Организатор похода на Крым (1629), участник Смоленской войны 1632-1634, руководитель восстания в 1630 году. Крымскотатарское имя – Асан или Усан.
– 9-й погранотряд им. Сечевых Стрельцов ГПСУ;
– 16-й полк охраны общественного порядка им. генерал-майора Александра Радиевского НГУ;
Радиевский родился в 1970 году в Кривом Роге, командовал в/ч 3011 НГУ, отвоевал 2,5 года в зоне АТО: участник боев за Николаевку, Семеновку и Славянск. Погиб летом 2014-го в Лисичанске: их группа попала в засаду на мосту.
– 40-й полк им. полковника Данила Нечая НГУ;
Нечай (1612–1651) происходил из старинной украинской православной шляхты и был участником восстания Хмельницкого. Критиковал Зборовский договор 1649 года. Погиб полковник Брацлавского полка в бою с поляками. Персонаж многих народных песен.
– 3-я бригада оперативного назначения им. полковника Петра Болбочана НГУ.
Болбочан (1883–1919) – полковник Армии УНР и глава Крымской операции против большевиков, руководил обороной северо-восточной Украины в 1918-1919 годах.
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