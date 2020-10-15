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Зеленский дал почетные названия воинским частям: там исторические личности и современник

15.10.2020, 09:40
Зеленский дал почетные названия воинским частям: там исторические личности и современник - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Пять в/ч получили наименования "для восстановления исторических традиций", а также за боевые заслуги, образцовую службу и другие показатели

Пять воинских частей получили почетные именные названия. Соответствующие указы задним числом опубликовала пресс-служба Офиса президента по случаю прошедшего вчера Дня защитника Украины.

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Вот эти в/ч:

43-я отдельная артиллерийская бригада им. гетмана Тараса Трясила Сухопутных войск ВСУ;

Трясило (Тарас Федорович) – атаман крымскотатарского происхождения, реформатор Запорожского казачества (усилил роль кавалерии). Организатор похода на Крым (1629), участник Смоленской войны 1632-1634, руководитель восстания в 1630 году. Крымскотатарское имя – Асан или Усан.

9-й погранотряд им. Сечевых Стрельцов ГПСУ;

16-й полк охраны общественного порядка им. генерал-майора Александра Радиевского НГУ;

Радиевский родился в 1970 году в Кривом Роге, командовал в/ч 3011 НГУ, отвоевал 2,5 года  в зоне АТО: участник боев за Николаевку, Семеновку и Славянск. Погиб летом 2014-го в Лисичанске: их группа попала в засаду на мосту.

40-й полк им. полковника Данила Нечая НГУ;

Нечай (1612–1651) происходил из старинной украинской православной шляхты и был участником восстания Хмельницкого. Критиковал Зборовский договор 1649 года. Погиб полковник Брацлавского полка в бою с поляками. Персонаж многих народных песен.

3-я бригада оперативного назначения им. полковника Петра Болбочана НГУ.

Болбочан (1883–1919) – полковник Армии УНР и глава Крымской операции против большевиков, руководил обороной северо-восточной Украины в 1918-1919 годах.

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Евгений Пилипенко
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