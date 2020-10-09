Вооруженным Силам Украины готовы отгрузить первую партию ракет "Оскол" – видео запусков

Завершены испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол", изготовленных по гособоронзаказу для Вооруженных Сил Украины. Об этом со ссылкой на Государственную акционерную холдинговкую компанию Артем сообщили в Укроборонпроме.
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"Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества", – заявил производитель.
Ракеты PC-80 разработаны ГАХК Артем. Это неуправляемый реактивный снаряд с кумулятивно-осколочной боевой частью для вооружения самолетов Су/МиГ и вертолетов Ми/Ка.
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Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, РЛС, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.
Ракеты готовы к досрочной передаче ВСУ, заявили в компании. Там рассчитывают на увеличение госзаказа на РС-80.
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