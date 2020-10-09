Вооруженным Силам Украины готовы отгрузить первую партию ракет "Оскол" – видео запусков

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Эти ракеты могут применяться не только в авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ и на десантно-штурмовых катерах

Завершены испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80 "Оскол", изготовленных по гособоронзаказу для Вооруженных Сил Украины. Об этом со ссылкой на Государственную акционерную холдинговкую компанию Артем сообщили в Укроборонпроме.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества", – заявил производитель.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Ракеты PC-80 разработаны ГАХК Артем. Это неуправляемый реактивный снаряд с кумулятивно-осколочной боевой частью для вооружения самолетов Су/МиГ и вертолетов Ми/Ка.

Читайте также: На Южмаше пожаловались Зеленскому на отсутствие военных заказов

Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, РЛС, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей. 

СПРАВКА. РС-80 – модернизация ракеты С-8КОМ. Ее длина – 1,6 м, масса – 12,8 кг (в том числе 4,6 кг боевой части с 550 трехграммовыми осколками; сюда же входит 1,1 кг взрывчатки). Дальность пуска – 1,3-4 км, максимальная скорость полета – 625 м/с, бронебойность – 430 см.

Ракеты готовы к досрочной передаче ВСУ, заявили в компании. Там рассчитывают на увеличение госзаказа на РС-80.

Смотрите также: Украина тотально модернизировала советский самоходный ПТРК – видео образца

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, армия, ракета, ОПК, оборона, впк, испытание, артем, РС-80
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Как прийти 25 октября на выборы и не запутаться с бюллетенем: посмотрите обучающее видео
Как прийти 25 октября на выборы и не запутаться с бюллетенем: посмотрите обучающее видео
"Животное было очень напугано". В Чили на улицах города заблудился морской слон – видео
"Животное было очень напугано". В Чили на улицах города заблудился морской слон – видео
Вооруженным Силам Украины готовы отгрузить первую партию ракет "Оскол" – видео запусков
Вооруженным Силам Украины готовы отгрузить первую партию ракет "Оскол" – видео запусков
ТЭК Обвинения в госизмене. Против руководства Нафтогаза открыли уголовное дело – Коболев
Make село great again
Продовольствие Make село great again
Документ: Госаудитслужба подтверждает 75 млрд грн потерь для бюджета Нафтогазом – ЭП
ТЭК Документ: Госаудитслужба подтверждает 75 млрд грн потерь для бюджета Нафтогазом – ЭП
Популярное
фото/видео
Как прийти 25 октября на выборы и не запутаться с бюллетенем: посмотрите обучающее видео
Как прийти 25 октября на выборы и не запутаться с бюллетенем: посмотрите обучающее видео
"Животное было очень напугано". В Чили на улицах города заблудился морской слон – видео
"Животное было очень напугано". В Чили на улицах города заблудился морской слон – видео 11:12
Вооруженным Силам Украины готовы отгрузить первую партию ракет "Оскол" – видео запусков
Вооруженным Силам Украины готовы отгрузить первую партию ракет "Оскол" – видео запусков 10:18
В США школьник осуществил дома термоядерный синтез и установил рекорд Гиннесcа – видео
В США школьник осуществил дома термоядерный синтез и установил рекорд Гиннесcа – видео 09:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 