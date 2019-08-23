Зеленский дал войскам почетные наименования: какие и в честь кого

Владимир Зеленский и Максим Марченко (скриншот)

После церемонии поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Трансляцию мероприятия вел Facebook главы государства.

Полные названия подразделений отныне пишутся следующим образом:

- 28-я отдельная механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего похода. Комбриг - Максим Марченко;

Первый Зимний поход - рейд Армии УНР по тылам большевиков и "белых" во главе с Михаилом Омельяновичем-Павленко с декабря 1919-го по май 1920 годов. Результат - потеря поддержки населением "белого" движения, поднятие боевого духа и популярности УНР, ускорение ликвидации армии Деникина.

- 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана (Запорожской Сечи) Ивана Сирко. Комбриг - Владимир Кокорев;

- 17-я отдельная танковая криворожская бригада им. Константина Пестушко, главного атамана Холодного Яра. Комбриг - Олег Николайчук;

- 456-я бригада транспортной авиации им. Дмитрия Майбороды. Комбриг - Андрей Сидаш;

Майборода - командир экипажа Ан-26, погиб 14 июля 2014 года в пяти километрах от границы с РФ около Краснодона: его самолет на высоте 6500 м оккупанты-россияне атаковали, как предполагается, ракетой класса "воздух-воздух".

- Южное Одесское территориальное управление Нацгвардии. Начальник - Олег Пидлубный;

- 15-й Славянский полк Нацгвардии. Комполка - Василий Жук;

- 102-й погранотряд им. Князя Владимира Великого северного регионального управления ГПСУ. Начальник Черниговского погранотряда - Сергей Тыркалов;

- 17-й погранотряд им. полковника (Армии УНР, военного министра УНР) Александра Жуковского южного регионального управления ГПСУ. Начальник Измаильского погранотряда - Владимир Зуб.

Накануне Зеленский предложил всемирный флешмоб в честь Дня флага - смотреть видео.

24 августа Украина празднует День независимости. В 2019-м будет отмечаться 28-я годовщина независимости.

Смотрите видео: Зеленский с военными поднял флаг на Софийской площади