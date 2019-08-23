Зеленский с военными подняли флаг на Софийской площади: видео

Сегодня, 23 августа, президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины. Трансляцию мероприятия вел Facebook главы государства.

23-минутная церемония с участием ветеранов АТО/ООС, других военных разных родов войск и детей в национальных костюмах прошла на Софийской площади.

После поднятия флага курсанты провели для зрителей показательное выступление под музыку. Также некоторые подразделения ВСУ, НГУ и ГПСУ получили именные названия.

Накануне Зеленский предложил всемирный флешмоб в честь Дня флага - смотреть видео.

24 августа Украина празднует День независимости. В 2019-м будет отмечаться 28-я годовщина независимости.

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