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25.05.2019, 08:45

Зеленский до сих пор не интересовался медреформой - Супрун

Зеленский до сих пор не интересовался медреформой - Супрун - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Минздрав готов представить новому президенту текущие результаты реформы, но с его стороны приглашений пока не было, сообщила и.о. министра

Министерство здравоохранения готово представить президенту Владимиру Зеленскому текущие результаты реформы, однако от его команды пока нет соответствующего приглашения. Об этом и.о. министра Ульяна Супрун сообщила Укринформу.

"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хотя меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны и которые запланированы новой команде. Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем", - сказала и.о. министра здравоохранения.

"Изменения, которые начались в системе здравоохранения, неизбежны и будут проходить дальше. Могут меняться люди, которые возглавляют МОЗ, но ведомство и дальше работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения", - отметила Супрун.

Она также выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать им состояться быстрее и качественнее.

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