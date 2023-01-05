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Зеленский договорился об усилении обороноспособности Украины с Испанией и Хорватией

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 20:05
Зеленский договорился об усилении обороноспособности Украины с Испанией и Хорватией - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский в телефонных разговорах с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем договорился об усилении обороноспособности Украины. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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В разговоре с испанским премьером президент "рассказал о проблемах на фронте и передал потребности обороны Украины". "Продолжаю укреплять поддержку партнеров перед следующей встречей "Рамштайн", – написал Зеленский.

Санчес написал в Twitter, что подтвердил Зеленскому "полную поддержку Испании до достижения мира". "Мы продолжим отправлять материалы в Украину и обучать ее Вооруженные Силы. Еще 200 украинских военных в этом месяце начинают обучение в Толедо", – написал премьер.

С премьер-министром Хорватии президент договорился "о конкретных решениях по усилению обороны Украины, а также о проведении международной конференции по разминированию". "Определились по поводу роли Хорватии в формуле мира", – добавил Зеленский.

  • 4 января по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Владимир Зеленский сообщил, что Франция решила передать Украине легкие танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion.
  • Президент США Джо Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ. 
  • В правительственных кругах Германии заговорили о "качественном шаге" в военной поддержке Украины. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, не исключено, что речь идет, в частности, о поставках бронетранспортеров Marder.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский педро санчес андрей пленкович
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