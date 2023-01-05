Зеленский договорился об усилении обороноспособности Украины с Испанией и Хорватией

Президент Владимир Зеленский в телефонных разговорах с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем договорился об усилении обороноспособности Украины. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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В разговоре с испанским премьером президент "рассказал о проблемах на фронте и передал потребности обороны Украины". "Продолжаю укреплять поддержку партнеров перед следующей встречей "Рамштайн", – написал Зеленский.

Санчес написал в Twitter, что подтвердил Зеленскому "полную поддержку Испании до достижения мира". "Мы продолжим отправлять материалы в Украину и обучать ее Вооруженные Силы. Еще 200 украинских военных в этом месяце начинают обучение в Толедо", – написал премьер.

С премьер-министром Хорватии президент договорился "о конкретных решениях по усилению обороны Украины, а также о проведении международной конференции по разминированию". "Определились по поводу роли Хорватии в формуле мира", – добавил Зеленский.

4 января по итогам телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Владимир Зеленский сообщил, что Франция решила передать Украине легкие танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ.

В правительственных кругах Германии заговорили о "качественном шаге" в военной поддержке Украины. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, не исключено, что речь идет, в частности, о поставках бронетранспортеров Marder.

Вадим Ребрина

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