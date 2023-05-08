Зеленский: Доклады Буданова и Литвиненко на Ставке были особенно основательными

Президент Владимир Зеленский отметил содержательность докладов начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, которые они сделали на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 8 мая.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определенные шаги – шаги, которые укрепят нашу защиту", – сказал президент.

8 мая Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждалось состояние обеспечения украинских подразделений снарядами и ракетами.

Читайте также: У России нет потенциала для наступления где-либо в Украине, но она может обороняться – ГУР

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.