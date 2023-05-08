Зеленский: Доклады Буданова и Литвиненко на Ставке были особенно основательными
08.05.2023, 22:32
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский отметил содержательность докладов начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, которые они сделали на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 8 мая.
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"Доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определенные шаги – шаги, которые укрепят нашу защиту", – сказал президент.
- 8 мая Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждалось состояние обеспечения украинских подразделений снарядами и ракетами.
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