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Зеленский: Доклады Буданова и Литвиненко на Ставке были особенно основательными

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 22:32
Зеленский: Доклады Буданова и Литвиненко на Ставке были особенно основательными - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отметил содержательность докладов начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, которые они сделали на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 8 мая.

"Доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определенные шаги – шаги, которые укрепят нашу защиту", – сказал президент.

  • 8 мая Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждалось состояние обеспечения украинских подразделений снарядами и ракетами.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Кирилл Буданов Александр Литвиненко война
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