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У России нет потенциала для наступления где-либо в Украине, но она может обороняться – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 13:14
У России нет потенциала для наступления где-либо в Украине, но она может обороняться – ГУР - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

У России нет потенциала для серьезного наступления где-либо на территории Украины, но российские войска способны обороняться. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

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"На сегодняшний день у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для создания очередной попытки серьезного наступления где-либо на территории Украины", – сказал он. 

В то же время, отметил Буданов, оккупанты могут вести оборону.

"Они вполне способны вести серьезные оборонительные действия, и это та самая проблема, с которой мы столкнемся", – сказал начальник ГУР, имея в виду ожидаемое контрнаступление Украины. 

  • 24 апреля Буданов сказал, что Россия еще не перебросила на территорию Украины около 120 000 мобилизованных военных. В среднем россияне мобилизуют в месяц 20 000 человек, уточнил он.
  • Недавно Буданов заявил, что потерю Крыма РФ назовет "вынужденным шагом".

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Наталія Медведєва
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