У России нет потенциала для наступления где-либо в Украине, но она может обороняться – ГУР
У России нет потенциала для серьезного наступления где-либо на территории Украины, но российские войска способны обороняться. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.
"На сегодняшний день у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для создания очередной попытки серьезного наступления где-либо на территории Украины", – сказал он.
В то же время, отметил Буданов, оккупанты могут вести оборону.
"Они вполне способны вести серьезные оборонительные действия, и это та самая проблема, с которой мы столкнемся", – сказал начальник ГУР, имея в виду ожидаемое контрнаступление Украины.
- 24 апреля Буданов сказал, что Россия еще не перебросила на территорию Украины около 120 000 мобилизованных военных. В среднем россияне мобилизуют в месяц 20 000 человек, уточнил он.
- Недавно Буданов заявил, что потерю Крыма РФ назовет "вынужденным шагом".
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