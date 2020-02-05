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Зеленский едет в Ватикан на аудиенцию к Папе Франциску

Зеленский едет в Ватикан на аудиенцию к Папе Франциску - Фото
Фото: ЕРА
05.02.2020, 19:06

Также Зеленский встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте

Президент Владимир Зеленский 7-8 февраля посетит Италию и Ватикан, где запланирован ряд встреч на высшем уровне. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

7 февраля в Риме Зеленский встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

8 февраля состоится официальный визит президента в Ватикан.

Программой визита предусмотрена аудиенция Зеленского с Папой Франциском.

Состоится также встреча президента с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

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Владимир Зеленский Папа римский франциск Джузеппе Конте
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