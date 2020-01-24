Зеленский: Есть вопросы, которые можно решить только с Путиным

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным позволяет вернуть на родину украинцев, удерживаемых на оккупированном Донбассе и на территории РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу.

"По поводу моряков, кораблей – это отношения, не связанные с Минском, не связанные с "нормандским форматом", это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации", - отметил Зеленский.

Он заявил, что о таких вопросах следует говорить с тем, кто "решает все в России".

"По-другому ничего мы не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах там. Разные, наши люди, украинцы, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. Значит с кем мне их решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу", - убежден глава государства.

Вчера Зеленский сообщил, что Украина проводит новые переговоры об освобождении удерживаемых граждан, которые находятся на временно оккупированной территории и в России.

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