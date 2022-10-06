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Зеленский: Европе нужно признать очевидное – Россия не желает мира – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 17:51
Зеленский: Европе нужно признать очевидное – Россия не желает мира – видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Европе нужно признать очевидное: в случае с Россией мир вынужден иметь дело с государством, не желающим мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед участниками неформального саммита Евросоюза в Праге. 

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Зеленский сказал, что Россия всю свою политику подчинила одной задаче – ведению войны против Украины, против Европы и против мира.

"Нужно признать очевидное: мы вынуждены иметь дело с государством, не желающим мира. Государством, которое отвечает на все предложения мира ракетными ударами, провоцированием искусственных кризисов и глумлением", – заявил он.

Он напомнил, что российские убийцы покушались на людей в разных странах Европы, устраивали в Европе диверсии – против складов с оружием, против промышленных производств, а теперь уже и против газопроводов.

Россия пытается запугиванием и шантажом заставить мир перестал помогать тем, кого РФ убивает, сказал президент.

Кремль "использует все – от продовольственного кризиса до радиационного шантажа, от дестабилизации энергорынков до ядерной угрозы. Все для того, чтобы сломить единство союзников и партнеров, запугать народы, заставить миллионы людей бояться и из-за этого страха отступать", – считает он.

Зеленский также повторил и конкретизировал "формулу мира", которую 21 сентября озвучивал в выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН, и сказал, что "российское зло проиграет, когда наша формула мира победит".  

Он также поддержал инициативу о создании Европейского политического сообщества для всех европейских стран, разделяющих принципы демократии.

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский саммит ес европейское политическое сообщество
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