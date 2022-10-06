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В Европе уверены, что диверсию на газопроводах провели спецслужбы России – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 16:32
В Европе уверены, что диверсию на газопроводах провели спецслужбы России – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото - EPA)

По доступной европейским правительствам информации, диверсия на газопроводах Северный поток и Северный поток 2, скорее всего, была делом рук российских спецслужб. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал журналистам перед началом неформального саммита ЕС в Праге, сообщил Укринформ.

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"По данным, которые мы получаем также от наших зарубежных друзей, это дело рук российских спецслужб. Кроме того, озвученное несколько дней назад предложение России об использовании для транспортировки газа сохранившейся нитки трубопровода Северный поток 2 тоже подтверждает, что это была их работа", – сказал Моравецкий.

Премьер также сказал, что будет поднимать на саммите вопрос защиты критической инфраструктуры от российских диверсий, поскольку "Евросоюзу нужно немедленно объединиться, чтобы противостоять российскому шантажу и исправлять прежние политические ошибки, последствия которых мы сегодня наблюдаем".

Неформальный саммит лидеров Евросоюз проходит 6-7 октября в Праге и, по замыслу организаторов, должен стать первым саммитом Европейского политического сообщества, членами которого смогут быть также страны, не входящие в ЕС.  

СПРАВКА. Вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов ПП-1 и ПП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитей. Была зафиксирована утечка газа в двух местах в Балтийском море недалеко от острова Борнхольм. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый в 02:03, второй в 19:04. ЦРУ предостерегало ФРГ об угрозе атак на газопроводы за несколько недель до них. Bild пишет, что диверсию на дне Балтики могли провести подводники или дроны ГРУ. Вечером 28 сентября обнаружили четвертое место разрыва труб. 6 октября прокуратура Швеции заявила, что результаты осмотра места происшествия подтверждают предположение о диверсии

Читайте также: Диверсия на $280 млн. Что известно об авариях на газопроводах Газпрома в Балтийском море

Сергій Бережний
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Матеуш Моравецкий северный поток Северный поток 2 диверсия саммит ес
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