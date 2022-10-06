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Зеленский: Мир должен показать силу, чтобы не повторился 2014 год с оккупацией Крыма

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 15:25
Зеленский: Мир должен показать силу, чтобы не повторился 2014 год с оккупацией Крыма - Фото
Фото: president.gov.ua

Мир сейчас должен "показать силу" – на международных площадках требуется четкое и принципиальное осуждение России за попытку аннексии украинской территории. Об этом в своем выступлении в австралийском Институте Лоуи заявил президент Владимир Зеленский.

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"Сила нужна, чтобы наконец-то поставить точку в агрессии, в способности агрессора к эскалации", – сказал он.

Президент напомнил, что в 2014 году мир не продемонстрировал должной реакции, поэтому стала возможна оккупация украинского Крыма.

"На международных площадках нужно четкое и принципиальное осуждение России за попытку аннексии украинской территории, чтобы это очень отличалось от того, что было в 2014 году", – подчеркнул Зеленский.

На уровне государств и союзов государств нужны новые и жесткие санкции против России, "чтобы и этим тоже ситуация сильно отличалась с 2014 года", сказал Зеленский.

Также он отметил, что на уровне сотрудничества с Украиной нужны очередные и показательные пакеты поддержки, прежде всего оборонной и финансовой, чтобы агрессор видел, что его преступные действия лишь усложняют ситуацию для него.

"Сейчас, во время, которое имеет такую сильную связь с прошлым, мы имеем историческую возможность создать прецедент, который сделает историю агрессий собственно историей и научит любых агрессоров, что ни одно преступление против международного права никогда снова не сойдет агрессору с рук", – сказал президент.

Он напомнил, что на следующей неделе на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН будет внесена резолюция о непризнании и осуждении очередной попытки аннексии Россией украинских территорий. По словам Зеленского, следует направить общие усилия так, чтобы сделать голосование на Генассамблее за эту резолюцию максимально однозначным.

"Я прошу вас, я прошу Австралию применить все свое влияние, чтобы убедить как можно больше государств не оставаться нейтральными и проголосовать за международное право и против российской аннексии", – сказал Зеленский.

  • 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины, включая часть Запорожской области.
  • В тот же день Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую заявленную РФ якобы аннексию временно оккупированных украинских территорий.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ООН аннексия агрессия Австралия
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