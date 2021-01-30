Зеленский говорит, что "немного" зол на Трампа
30.01.2021, 11:55
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью Axios.
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"Я вижу, что вы сердитесь на президента Трампа. Возможно, немного, а?", – заявил журналист.
На это Зеленский ответил: "Немного".
.@jonathanvswan: "I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?"— Axios (@axios) January 29, 2021
Ukrainian President @ZelenskyyUa: "A little bit." #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H
Полную версию интервью должны опубликовать в воскресенье, 31 января.
- В начале сентября 2019-го СМИ в США написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против сына Байдена - Хантера.
- 25 сентября того же года была опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским. В этой беседе Зеленский сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком", рассмотрит дело о компании Хантера.
- Из-за этой истории президентство Трампа чуть не закончилось импичментом. Его отклонил Сенат.
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