Зеленский говорит, что "немного" зол на Трампа

Президент Украина Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью Axios.

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"Я вижу, что вы сердитесь на президента Трампа. Возможно, немного, а?", – заявил журналист.

На это Зеленский ответил: "Немного".

.@jonathanvswan: "I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?"

Ukrainian President @ZelenskyyUa: "A little bit." #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Полную версию интервью должны опубликовать в воскресенье, 31 января.

В начале сентября 2019-го СМИ в США написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против сына Байдена - Хантера.

25 сентября того же года была опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским. В этой беседе Зеленский сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком", рассмотрит дело о компании Хантера.

Из-за этой истории президентство Трампа чуть не закончилось импичментом. Его отклонил Сенат.

Владислав Сердюк

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