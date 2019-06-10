Зеленский хочет уволить не 13, а всех глав ОГА

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский инициировал снятие всех глав облгосадминстраций, но Кабинет министров утвердил пока увольнение только 13. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы", - заявила она.

Мендель также уточняет, что процесс поиска новых губернаторов продолжается. "Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно – чтобы у таких людей уже были идеи об их местной команде", - добавила Мендель.

По словам пресс-секретаря, отбирать кандидатуры им помогают несколько международных HR-компаний, кроме того активисты и волонтеры в регионах также предлагают кандидатуры.

Ранее сегодня Зеленский уволил Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.