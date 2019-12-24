Зеленский издал указ о борьбе с пожарами в Украине

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Согласно указу, Кабмин должен внести в Раду законопроекты об усилении админответственности за нарушение правил пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Также должна быть усилена ответственность для водителей, которые не пропускают автомобили аварийно-спасательных служб, скорой помощи, пожарных и полиции.

Президент предлагает ужесточить наказание за хозяйственную деятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности. Также должна быть усилена санкция за ложный вызов специальных служб и недопущение чиновников госнадзора в сфере пожарной безопасности.

Кроме того должны быть сокращены сроки рассмотрения судебных дел по полной или частичной остановке работы предприятий в случае нарушения ими правил пожарной безопасности.

Также президент распорядился обеспечить современной техникой и спасательным оборудованием подразделения ГСЧС.

22 декабря произошел пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната, погибли четыре человека, трое получили ожоги.