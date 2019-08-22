Зеленский добавил людей в группу реинтеграции Донбасса: кто они

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав комиссии по вопросам правовой реформы, в том числе группу по вопросу реинтеграции временно оккупированных районов востока страны. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Глава государства ввел в рабочую группу по вопросам временно оккупированных территорий:

Татьяну Дурневу - исполнительного директора общественной организации Гражданский холдинг Группа влияния (по согласию).

Елену Луневу - менеджер адвокатуры общественной организации Центр информации о правах человека (по согласию).

Зеленский также утвердил в этой рабочей группе Надежду Волкову - директора общественной организации Украинская правовая консультативная группа (по согласию).

В состав комиссии введены три новых консультанта и наблюдателя от международных организаций:

Людмила Выговская - эксперт по юридическим вопросам Международной организации права развития (по согласию).

Сергей Дрозач - руководитель юридической группы Международной организации права развития (по согласию).

Андрей Михеев - эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития (по согласию).