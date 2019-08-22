Зеленский добавил людей в группу реинтеграции Донбасса: кто они

Президент Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав комиссии по вопросам правовой реформы, в том числе группу по вопросу реинтеграции временно оккупированных районов востока страны. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Глава государства ввел в рабочую группу по вопросам временно оккупированных территорий:
Татьяну Дурневу - исполнительного директора общественной организации Гражданский холдинг Группа влияния (по согласию).
Елену Луневу - менеджер адвокатуры общественной организации Центр информации о правах человека (по согласию).
Зеленский также утвердил в этой рабочей группе Надежду Волкову - директора общественной организации Украинская правовая консультативная группа (по согласию).
В состав комиссии введены три новых консультанта и наблюдателя от международных организаций:
Людмила Выговская - эксперт по юридическим вопросам Международной организации права развития (по согласию).
Сергей Дрозач - руководитель юридической группы Международной организации права развития (по согласию).
Андрей Михеев - эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития (по согласию).