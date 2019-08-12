Зеленский изменил состав комиссии по вопросам гражданства

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав комиссии при президенте по вопросам гражданства. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно указу, в комиссию входят 14 человек.

Главой комиссии назначен руководитель аппарата Офиса президента Алексей Днепров.

Состав комиссии:

Максим Моисеев - заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства ОП, заместитель главы комиссии.

Руслан Баранецкий - первый заместитель главы СБУ.

Ольга Башей - советник заместителя министра обороны, волонтер (по согласию).

Виктор Войналович - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласию).

Светлана Дыба - главный консультант управления по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства ОП, ответственный секретарь комиссии.

Андрей Заяц - государственный секретарь МИДа.

Юрий Лысюк - начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы.

Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, академик НАНУ (по согласию).

Наталья Науменко - первый заместитель главы Государственной миграционной службы.

Игорь Оваденко - руководитель общественной организации Общественно-военный альянс Обухивщини Союз свободных духом (по согласию).

Иван Руснак - первый заместитель министра обороны.

Елена Сукманова - первый заместитель министра юстиции.

Алексей Тахтай - государственный секретарь МВД.

Ранее Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.