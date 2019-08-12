Зеленский изменил состав комиссии по вопросам гражданства

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав комиссии при президенте по вопросам гражданства. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Согласно указу, в комиссию входят 14 человек.
Главой комиссии назначен руководитель аппарата Офиса президента Алексей Днепров.
Состав комиссии:
Максим Моисеев - заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства ОП, заместитель главы комиссии.
Руслан Баранецкий - первый заместитель главы СБУ.
Ольга Башей - советник заместителя министра обороны, волонтер (по согласию).
Виктор Войналович - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласию).
Светлана Дыба - главный консультант управления по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства ОП, ответственный секретарь комиссии.
Андрей Заяц - государственный секретарь МИДа.
Юрий Лысюк - начальник управления пограничного контроля департамента охраны государственного контроля Госпогранслужбы.
Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, академик НАНУ (по согласию).
Наталья Науменко - первый заместитель главы Государственной миграционной службы.
Игорь Оваденко - руководитель общественной организации Общественно-военный альянс Обухивщини Союз свободных духом (по согласию).
Иван Руснак - первый заместитель министра обороны.
Елена Сукманова - первый заместитель министра юстиции.
Алексей Тахтай - государственный секретарь МВД.
Ранее Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.