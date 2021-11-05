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Зеленский изменил состав СНБО

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 23:21
Зеленский изменил состав СНБО - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы президента.

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В персональный состав СНБО введены министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин и первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

В персональном составе Совета утвержден министр обороны Алексей Резников.

Из СНБО выведены Алексей Любченко, Андрей Таран и Олег Уруский.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Наталия Медведева
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снбо Алексей Резников павел рябикин Юлия Свириденко Владимир Зеленский
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