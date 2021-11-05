Зеленский изменил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы президента.

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В персональный состав СНБО введены министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин и первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

В персональном составе Совета утвержден министр обороны Алексей Резников.

Из СНБО выведены Алексей Любченко, Андрей Таран и Олег Уруский.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

4 ноября Верховная Рада назначила Резникова министром обороны, Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, Свириденко – министром экономики, взамен уволенных накануне Любченко, Тарана и Уруского.

Наталия Медведева

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