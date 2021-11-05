Зеленский изменил состав СНБО
05.11.2021, 23:21
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В персональный состав СНБО введены министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин и первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
В персональном составе Совета утвержден министр обороны Алексей Резников.
Из СНБО выведены Алексей Любченко, Андрей Таран и Олег Уруский.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
- 4 ноября Верховная Рада назначила Резникова министром обороны, Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, Свириденко – министром экономики, взамен уволенных накануне Любченко, Тарана и Уруского.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии