Зеленский летит в Литву на конференцию по реформам в Украине и встречу с главой Евросовета
Президент Владимир Зеленский 6-7 июля посетит Вильнюс, где встретится с президентами Литвы и Европейского совета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Во время визита президент примет участие в четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине.
В Вильнюсе запланированы переговоры Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
В рамках визита Зеленский по приглашению Науседы примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы.
2 июля сообщалось, что Литва намерена предоставить дополнительную помощь украинской армии.
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