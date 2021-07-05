Зеленский летит в Литву на конференцию по реформам в Украине и встречу с главой Евросовета

Президент Владимир Зеленский 6-7 июля посетит Вильнюс, где встретится с президентами Литвы и Европейского совета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Во время визита президент примет участие в четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине.

В Вильнюсе запланированы переговоры Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

В рамках визита Зеленский по приглашению Науседы примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы.

2 июля сообщалось, что Литва намерена предоставить дополнительную помощь украинской армии.

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Наталия Медведева

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