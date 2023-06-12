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Зеленский лишил президентских стипендий двух боксеров – Кирюхина и Сидоренко

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 15:42
Зеленский лишил президентских стипендий двух боксеров – Кирюхина и Сидоренко - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский лишил стипендий двух боксеров – Олега Кирюхина и Владимира Сидоренко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В указе говорится, что Олег Кирюхин и Владимир Сидоренко лишаются стипендий президента Украины. 

Кирюхин и Сидоренко – бронзовые призеры XXVI и XXVII летних Олимпийских игр по боксу соответственно (1996 и 2000 годы).

Кирюхин – родом из Мариуполя, Сидоренко – из Энергодара. 

В качестве основания для указа назван пункт 9 положения о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденного указом президента от 18 августа 2004 года.

В девятом пункте говорится, что стипендиат может быть лишен государственной стипендии президентом по представлению Министерства молодежи и спорта в таких случаях:

- осуждение его за умышленное преступление;

- дисквалификации Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом, другими международными спортивными организациями или национальной спортивной федерацией по виду спорта;

- нарушение требований антидопингового законодательства;

- участие в официальных международных спортивных соревнованиях за другие государства; 

- прекращение непосредственного участия в учебно-тренировочном процессе, кроме лиц, достигших пенсионного возраста.

В указе не уточняется, какой именно случай из указанных в девятом пункте послужил причиной для лишения спортсменов президентских стипендий.

Указ вступает в силу дня опубликования.

  • 22 февраля сообщалось, что сборная Украины по боксу не будет выступать на чемпионатах мира среди женщин и мужчин в 2023 году из-за допуска к соревнованиям участников из России и Беларуси.
  • 21 мая 2023 года 35-летний Василий Ломаченко проиграл 24-летнему американцу Дэвину Хейни бой за статус абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, WBC.
Наталья Медведева
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Владимир ЗеленскийСпортбоксстипендия
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