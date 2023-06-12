Зеленский лишил президентских стипендий двух боксеров – Кирюхина и Сидоренко
Президент Владимир Зеленский лишил стипендий двух боксеров – Олега Кирюхина и Владимира Сидоренко. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
В указе говорится, что Олег Кирюхин и Владимир Сидоренко лишаются стипендий президента Украины.
Кирюхин и Сидоренко – бронзовые призеры XXVI и XXVII летних Олимпийских игр по боксу соответственно (1996 и 2000 годы).
Кирюхин – родом из Мариуполя, Сидоренко – из Энергодара.
В качестве основания для указа назван пункт 9 положения о государственных стипендиях чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, утвержденного указом президента от 18 августа 2004 года.
В девятом пункте говорится, что стипендиат может быть лишен государственной стипендии президентом по представлению Министерства молодежи и спорта в таких случаях:
- осуждение его за умышленное преступление;
- дисквалификации Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом, другими международными спортивными организациями или национальной спортивной федерацией по виду спорта;
- нарушение требований антидопингового законодательства;
- участие в официальных международных спортивных соревнованиях за другие государства;
- прекращение непосредственного участия в учебно-тренировочном процессе, кроме лиц, достигших пенсионного возраста.
В указе не уточняется, какой именно случай из указанных в девятом пункте послужил причиной для лишения спортсменов президентских стипендий.
Указ вступает в силу дня опубликования.
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