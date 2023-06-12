Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів – Кирюхіна та Сидоренка

Президент Володимир Зеленський позбавив стипендій двох боксерів – Олега Кирюхіна та Володимира Сидоренка. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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В указі йдеться, що Олег Кирюхін та Володимир Сидоренко позбавляються стипендій президента України.

Кирюхін та Сидоренко – бронзові призери XXVI та XXVII літніх Олімпійських ігор з боксу відповідно (1996 та 2000 роки).

Кирюхін – родом із Маріуполя, Сидоренко – з Енергодара.

Як підставу для указу названо пункт 9 положення про державні стипендії чемпіонам та призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого указом президента від 18 серпня 2004 року.

У дев'ятому пункті йдеться, що стипендіат може бути позбавлений державної стипендії президентом за поданням Міністерства молоді та спорту у таких випадках:

- засудження його за умисний злочин;

- дискваліфікації Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним паралімпійським комітетом, іншими міжнародними спортивними організаціями або національною спортивною федерацією з виду спорту;

- порушення вимог антидопінгового законодавства;

- участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях за інші держави;

- припинення безпосередньої участі у навчально-тренувальному процесі, крім осіб, які досягли пенсійного віку.

В указі не уточнюється, який саме випадок із зазначених у дев'ятому пункті став причиною для позбавлення спортсменів президентських стипендій.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

22 лютого повідомлялося, що збірна України з боксу не виступатиме на чемпіонатах світу серед жінок та чоловіків у 2023 році через допуск до змагань учасників із Росії та Білорусі.

21 травня 2023 року 35-річний Василь Ломаченко програв 24-річному американцю Девіну Хейні бій за статус абсолютного чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, WBC.

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