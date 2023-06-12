Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів – Кирюхіна та Сидоренка
Президент Володимир Зеленський позбавив стипендій двох боксерів – Олега Кирюхіна та Володимира Сидоренка. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.
В указі йдеться, що Олег Кирюхін та Володимир Сидоренко позбавляються стипендій президента України.
Кирюхін та Сидоренко – бронзові призери XXVI та XXVII літніх Олімпійських ігор з боксу відповідно (1996 та 2000 роки).
Кирюхін – родом із Маріуполя, Сидоренко – з Енергодара.
Як підставу для указу названо пункт 9 положення про державні стипендії чемпіонам та призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого указом президента від 18 серпня 2004 року.
У дев'ятому пункті йдеться, що стипендіат може бути позбавлений державної стипендії президентом за поданням Міністерства молоді та спорту у таких випадках:
- засудження його за умисний злочин;
- дискваліфікації Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним паралімпійським комітетом, іншими міжнародними спортивними організаціями або національною спортивною федерацією з виду спорту;
- порушення вимог антидопінгового законодавства;
- участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях за інші держави;
- припинення безпосередньої участі у навчально-тренувальному процесі, крім осіб, які досягли пенсійного віку.
В указі не уточнюється, який саме випадок із зазначених у дев'ятому пункті став причиною для позбавлення спортсменів президентських стипендій.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
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