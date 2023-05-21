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Ломаченко програв чемпіонський бій

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 08:11
Ломаченко програв чемпіонський бій - Фото
Фото: EPA

35-річний Василь Ломаченко програв 24-річному американцю Девіну Хейні бій за статус абсолютного чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, WBC.

Бій тривав усі 12 раундів, українець поступився за рішенням суддів: 112-116, 113-115 і 113-115.

Це третя поразка Ломаченка на професійному рівні за 17 перемог. Востаннє він програвав у 2020 році американцю Теофімо Лопесу.

Хейні залишається непереможним, він виграв усі 30 боїв у своїй кар'єрі, 15 з них – нокаутом.

ОНОВЛЕНО о 8:55. Команда Ломаченка на післяматчевій пресконференції заявила, що не згодна з рішенням суддів і оскаржуватиме  його.

"Це найбільше пограбування серед білого дня. Для суперника Різдво настало влітку. Ми це просто так не залишимо. Я гарантую, що ми подаватимемо протест", – сказав менеджер Ломаченка Егіс Клімас.

"Ймовірно, ми не виграємо, але ми маємо показати, що правосуддя повинне бути", – заявив він.

Андрій Водяний
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Василь ЛомаченкоДевін Хейні
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