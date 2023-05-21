Ломаченко програв чемпіонський бій
35-річний Василь Ломаченко програв 24-річному американцю Девіну Хейні бій за статус абсолютного чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, WBC.
Бій тривав усі 12 раундів, українець поступився за рішенням суддів: 112-116, 113-115 і 113-115.
LOMA HAS HANEY HURT. #HaneyLoma pic.twitter.com/dKTLb7ot0o— Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023
Це третя поразка Ломаченка на професійному рівні за 17 перемог. Востаннє він програвав у 2020 році американцю Теофімо Лопесу.
Хейні залишається непереможним, він виграв усі 30 боїв у своїй кар'єрі, 15 з них – нокаутом.
ОНОВЛЕНО о 8:55. Команда Ломаченка на післяматчевій пресконференції заявила, що не згодна з рішенням суддів і оскаржуватиме його.
"Це найбільше пограбування серед білого дня. Для суперника Різдво настало влітку. Ми це просто так не залишимо. Я гарантую, що ми подаватимемо протест", – сказав менеджер Ломаченка Егіс Клімас.
"Ймовірно, ми не виграємо, але ми маємо показати, що правосуддя повинне бути", – заявив він.
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