Ломаченко програв чемпіонський бій

35-річний Василь Ломаченко програв 24-річному американцю Девіну Хейні бій за статус абсолютного чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, WBC.

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Бій тривав усі 12 раундів, українець поступився за рішенням суддів: 112-116, 113-115 і 113-115.

Це третя поразка Ломаченка на професійному рівні за 17 перемог. Востаннє він програвав у 2020 році американцю Теофімо Лопесу.

Хейні залишається непереможним, він виграв усі 30 боїв у своїй кар'єрі, 15 з них – нокаутом.

ОНОВЛЕНО о 8:55. Команда Ломаченка на післяматчевій пресконференції заявила, що не згодна з рішенням суддів і оскаржуватиме його.

"Це найбільше пограбування серед білого дня. Для суперника Різдво настало влітку. Ми це просто так не залишимо. Я гарантую, що ми подаватимемо протест", – сказав менеджер Ломаченка Егіс Клімас.

"Ймовірно, ми не виграємо, але ми маємо показати, що правосуддя повинне бути", – заявив він.

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