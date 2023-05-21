Ломаченко проиграл чемпионский бой

35-летний Василий Ломаченко проиграл 24-летнему американцу Дэвину Хейни бой за статус абсолютного чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, WBC.

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Бой длился все 12 раундов, украинец уступил по решению судей: 112-116, 113-115 и 113-115.

Это третье поражение Ломаченко на профессиональном уровне при 17 победах. В последний раз он проигрывал в 2020 году американцу Теофимо Лопесу.

Хейни остается непобедимым, он выиграл все 30 боев в своей карьере, 15 из них – нокаутом.

ОБНОВЛЕНО в 8:55. Команда Ломаченко на послематчевой пресс-конференции заявила, что не согласна с решением судей и будет его обжаловать.

"Это крупнейшее ограбление среди бела дня. Для соперника Рождество наступило летом. Мы это просто так не оставим. Я гарантирую, что мы будем подавать протест", – сказал менеджер Ломаченко Эгис Климас.

"Возможно, мы не выиграем, но мы должны показать, что правосудие должно быть", – заявил он.

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