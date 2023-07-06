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Зеленский: Мы доказали, что у России нет таких ракет, которые нельзя было бы сбить

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 20:17
Зеленский: Мы доказали, что у России нет таких ракет, которые нельзя было бы сбить - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский заявил, что за время полномасштабной войны Украина доказала, что у России нет ракет, которые нельзя сбить, а Силы обороны уничтожили наиболее боеспособную часть армии РФ. Об этом он сказал 6 июля в Болгарии в ходе встречи с местными политсилами, общественностью и СМИ.

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Комментируя достижения Украины, он отметил, что после 24 февраля 2022 года Силы обороны освободили от РФ около 1900 населенных пунктов.

"Мы начали создание мощного воздушного щита, который может стать основой общеевропейского воздушного щита. И уже доказали, что у России нет таких ракет, которые нельзя было бы сбить", – сказал Зеленский.

По его словам, украинские силы уничтожили в боях всю наиболее боеспособную часть российской армии.

"Путин теперь вынужден унижаться перед такими режимами, как в Иране, чтобы получить оружие для продолжения своего террора. Россия, которая претендовала быть второй в мире, ищет помощь у изгнанников. И этот глава России уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков", – сказал Зеленский.

Он призвал не удивляться, если однажды "кто-то вроде Пригожина или, например, Кадырова, пройдет маршем прямо в Кремль".

"Все остатки боеспособных российских сил – в оккупированных районах нашей страны. А у тех, кто должен гарантировать безопасность этого режима в России, нет мотивации сражаться за слабого и неадекватного царя", – сказал Зеленский.

  • На этой встрече Зеленский также прокомментировал нежелание президента Болгарии помогать оружием Украине ради сохранения своих арсеналов. Зеленский заявил, что если Украина проиграет войну, а РФ пойдет дальше, то оружия, которое есть в арсеналах Болгарии, не хватит для отражения российской агрессии.

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Оксана Житнюк
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