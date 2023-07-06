Зеленський: Ми довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити

Президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни Україна довела, що у Росії немає ракет, які не можна збити, а Сили оборони знищили найбільш боєздатну частину армії РФ. Про це він сказав 6 липня у Болгарії під час зустрічі з місцевими політсилами, громадськістю та ЗМІ.

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Коментуючи досягнення України, він зазначив, що після 24 лютого 2022 року Сили оборони звільнили від РФ близько 1900 населених пунктів.

"Ми почали створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського повітряного щита. І вже довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити", – сказав Зеленський.

Також, за його словами, українські сили знищили в боях всю найбільш боєздатну частину російської армії.

"Путін тепер змушений принижуватись перед такими режимами, як в Ірані, щоб отримати зброю для продовження свого терору. Росія, яка претендувала бути другою у світі, шукає допомогу у вигнанців. І цей очільник Росії вже настільки слабкий, що не здатен захистити навіть російські області від своїх же бойовиків", – сказав Зеленський.

Він закликав не дивуватись, якщо одного дня "хтось на кшталт Пригожина або, наприклад, Кадирова, пройде маршем прямо в Кремль".

"Всі залишки боєздатних російських сил – в окупованих районах нашої країни. А у тих, хто мав би гарантувати безпеку цьому режиму в Росії, немає мотивації битись за слабкого і неадекватного царя", – сказав Зеленський.

На цій зустрічі Зеленський також прокоментував небажання президента Болгарії допомагати зброєю Україні задля збереження власних арсеналів. Зеленський заявив, що якщо Україна програє війну, а РФ піде далі, то зброї, яка є в арсеналах Болгарії, не вистачить для відбиття російського агресора.

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