Зеленский: Мы намерены продолжать минский процесс - видео

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко./LIGA.net)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, согласно экзитполу, победил на выборах, намерен сохранить нормандский формат и минский процесс. Об этом он заявил у себя в штабе.



"Мы будем действовать в нормандском формате, будем продолжать минский процесс. Да, возможно, будут кадровые замены... Главное сейчас - прекратить огонь", - заявил Зеленский.

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По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, действую щий президент Петр Порошенко - 25%.

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