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21.04.2019, 21:45

Зеленский: Мы намерены продолжать минский процесс - видео

Зеленский: Мы намерены продолжать минский процесс - видео - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко./LIGA.net)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский озвучил планы своей команды по войне в Донбассе

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, согласно экзитполу, победил на выборах, намерен сохранить нормандский формат и минский процесс. Об этом он заявил у себя в штабе.

"Мы будем действовать в нормандском формате, будем продолжать минский процесс. Да, возможно, будут кадровые замены... Главное сейчас - прекратить огонь", - заявил Зеленский.

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По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, действую щий президент Петр Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский
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