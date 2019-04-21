Зеленский: Мы намерены сократить АП

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко./LIGA.net)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, согласно экзитполу, победил на выборах, намерен сократить администрацию президента. Об этом он заявил у себя в штабе.

На вопрос журналиста, определился ли Зеленский с местом, где он будет "жить и работать", он ответил, что его команда еще не определилась, но планирует сократить администрацию президента.

Реклама

"Мы не хотим быть в этой администрации. Место должно быть открытым, мы хотим сократить администрацию президента", - заявил он.

По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net