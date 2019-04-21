Зеленский: Мы намерены сократить АП

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, согласно экзитполу, победил на выборах, намерен сократить администрацию президента. Об этом он заявил у себя в штабе.
На вопрос журналиста, определился ли Зеленский с местом, где он будет "жить и работать", он ответил, что его команда еще не определилась, но планирует сократить администрацию президента.
"Мы не хотим быть в этой администрации. Место должно быть открытым, мы хотим сократить администрацию президента", - заявил он.
По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 25%.
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