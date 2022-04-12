Зеленский: Мы смогли бы деблокировать Мариуполь. Нужны самолеты, артиллерия, бронетехника

Украинская армия смогла бы деблокировать Мариуполь, если бы в ее распоряжении было достаточное количество самолетов, тяжелой бронетехники и артиллерии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 47-го дня войны – 11 апреля.

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По его словам, ключевой задачей остается конкретное усиление возможностей Вооруженных Сил Украины отражать любые атаки российских войск.

"Военно-технические возможности врага все еще очень высоки. Да, украинцы несравненно смелее. Наши Вооруженные Силы бьют оккупантов недоступной для российских военных мудростью и продуманной тактикой. Но если говорить о необходимом оружии, мы все еще зависим от поставок, от наших партнеров", – сказал Зеленский.

По словам президента, Украине пока не получает достаточное количество оружия.

"К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы поскорее закончить эту войну... В частности, чтобы деблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, Украине по-прежнему приходится убеждать западных партнеров в необходимости поставок тяжелого вооружения.

"Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но уходит не только время. Утрачиваются жизни украинцев. Жизнь, которые уже не вернуть", – сказал президент.

Мариуполь почти 1,5 месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами российских войск. Защитники города сдерживают большую группировку, что затрудняет планы оккупантов по окружению зоны ООС.

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Наталия Медведева

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